Reynosa amanece bajo fuego con bloqueos en distintos puntos

Primeros reportes comenzaron durante la madrugada, cuando habitantes de varios sectores alertaron sobre ráfagas y desplazamientos de personas armadas

Desde la madrugada de este domingo se reportaron detonaciones de arma de fuego y movimientos relacionados con situaciones de riesgo en distintos sectores de la ciudad.

Habitantes alertan sobre ráfagas en distintos puntos

De manera cronológica, los primeros reportes comenzaron durante la madrugada, cuando habitantes de varios sectores alertaron sobre ráfagas y desplazamientos de personas armadas en diferentes puntos.

Ya por la mañana, cuando familias se disponían a realizar actividades recreativas y a acudir a templos religiosos, se confirmó la presencia de múltiples bloqueos viales, principalmente en bulevares que conectan al estado de Nuevo León con Tamaulipas a través de la zona de Reynosa, así como en la zona ribereña y en los accesos hacia Matamoros, Río Bravo y San Fernando.

Durante el transcurso de la mañana también se reportó que, en la zona centro de la ciudad, grupos presuntamente vinculados a células delictivas habrían despojado unidades de transporte público para posteriormente incendiarlas. En varios puntos se detectó además la presencia de artefactos conocidos como “ponchallantas”, lo que incrementó el riesgo para automovilistas.

Hasta ese momento no se había observado presencia visible de corporaciones de seguridad en las calles ni se había emitido información oficial, lo que generó un reclamo generalizado entre la población ante el ambiente de temor e incertidumbre.

Instalan operativo para alertar a conductores

En la conexión de la carretera que va de Monterrey hacia Reynosa, la corporación de seguridad estatal Fuerza Civil instaló un operativo para alertar a los conductores que se dirigían hacia la frontera sobre el riesgo de transitar por la región en esos momentos.

De forma paralela, la misma situación de peligro fue reportada en municipios como Matamoros, Río Bravo y en localidades de la región conocida como la frontera chica, lo que advierte un escenario de afectación generalizada en el norte de Tamaulipas.

La información continúa en desarrollo y se mantiene a la espera de que las autoridades emitan un posicionamiento oficial sobre estos hechos.