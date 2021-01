Llama científico alemán a incluir el dióxido de cloro para tratar el Covid-19

En las fases 2b y 3 que es cuando las personas ya están intubadas y con una alta posibilidad de morir también existe un alto porcentaje de ser efectivo, pero su aplicación sería vía intravenosa.

Por lo tanto, pidió a la Secretaría de Salud de Nuevo León validar y utilizar la sustancia durante y después de un cuadro de Covid, pues dijo que su eficacia contra la enfermedad está comprobada.

Y recomendó que se promueva su uso de manera preventiva, ya que se salvarán vidas y se cambiará el rumbo de la pandemia.

"Yo la he usado por 14 años de mi vida, he sido mi propio conejillo de indias y sigo vivo, tengo 60 años, tengo perfecta salud, entonces, a los dirigentes de Nuevo León, les digo, cambien el rumbo. "Al secretario de Salud (le digo), es una forma legal de aplicarlo y si realmente quiere salvar vidas, que contacté con los médicos del Comusav, debe dejar que lo utilicen. No entiendo, por qué satanizar una sustancia sin tener una prueba científica, esto no es de necios, eso es de asesinos", apuntó.

La postura de Andreas Kalcker sobre la utilización del dióxido de cloro para combatir el Covid, no es aceptada por diversas agrupaciones de la comunidad médica internacional.