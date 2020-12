Ivermectina sí funciona contra el Covid; estudio confirma eficacia

Investigación respalda visión de médicos de NL, quienes han utilizado el medicamento antiparasitario con éxito contra el coronavirus

| 21/12/2020 | ionicons-v5-c 08:25 | - Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- Un estudio internacional aporta bases para respaldar la visión de que, en conjunto con otros medicamentos, la ivermectina resulta eficaz contra el Covid.

De acuerdo con la investigación Ivermectina y Covid-19: mantener el rigor en tiempos de urgencia de la revista científica The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, la ivermectina es un potente inhibidor de la replicación in vitro del coronavirus.

El estudio fue realizado en abril, pero se ha replicado y actualizado apenas el 17 de diciembre de 2020. El documento señala que los especialistas en identificación de virus Leon Caly, Julian D. Druce, Mike G. Catton, David A. Jans y Kylie M. Wagstaff, informaron que el uso de la ivermectina es capaz de efectuar una reducción de aproximadamente 5,000 veces los niveles de ARN del Covid-19, a las 48 horas en cultivo celular.

Esto confirma lo que numerosos médicos en todo el mundo han afirmado desde hace meses: una combinación de medicamentos, que incluye a la ivermectina, la hidroxicloroquina y un antiviral, resulta una de las mejores curas para el Covid-19 y de ser bien llevado no requiere hospitalización.

te puede interesar Continúan a la baja casos diarios de Covid-19 en NL

Uno de los médicos que utilizan la ivermectina como parte de un tratamiento que en su experiencia ha resultado eficaz contra el coronavirus es el doctor regiomontano Héctor Villarreal Bermea, quien aseguró estar dispuesto en "ayudar al gobierno del estado y a salud federal para mejorar (la salud) a sus ciudadanos".

El especialista también ha recomendado que se establezcan "grupos de médicos en una alianza nacional e internacional".

Por un lado, el estudio Ivermectina y Covid-19: mantener el rigor en tiempos de urgencia refiere que "la ivermectina es un potente inhibidor de la replicación in vitro del coronavirus (...) (logrando) una reducción de 5,000 veces en los niveles de ARN del SARS-CoV-2, en comparación con los de los controles, después de que las células infectadas incubaron durante 48 horas con ivermectina".

Por su parte, el doctor Villarreal Bermea explicó que la ivermectina evita que los virus se repliquen y por ende ayuda a combatir la enfermedad como el coronavirus.

"La ivermectina es un antiparasitario que ayuda a que el RNA del virus se detenga, evita que se reproduzca, por eso es la importancia de la ivermectina, eso lo comenté desde enero de este año, pero nadie me hizo caso; sin embargo, como yo no soy una persona de liderazgo, no soy un laboratorio, ni soy una persona que puede competir con varios laboratorios, yo lo dije, pero no creyeron´´, enfatizó.

te puede interesar Varios países europeos prohíben volar al Reino Unido por la nueva cepa del virus

"La ivermectina, en cuestiones de enfermedades tropicales y enfermedades virales, evita la replicación de virus y también de bacterias y de huevos de parásitos que se pueden incorporar al cuerpo", reiteró Villarreal Bermea.

Agregó que la ivermectina también podría servir como preventivo para familiares que convivieron con alguien que ha dado positivo.

"Al contagiarse los familiares, al tomar la ivermectina desde un principio evita la replicación viral y al evitar la carga viral se hace disminuida y a lo mejor se inhibe la infección por completo", recalcó Villarreal Bermea.

Por su parte, el doctor Eduardo Lingow subrayó que estudios publicados en Estados Unidos señalan que la ivermectina se encuentra en fase de prueba en conjunto con otras sustancias como las vitaminas C y D, melatonina y quercetina, para prevenir el contagio de Covid-19.

"Lo que se comprobó es que sí sirve a dosis muy elevadas, hasta 50 o 100 veces la dosis que se utiliza en las personas", recalcó Lingow.

Sin embargo, acotó que todos estos estudios "están en evolución, apenas se está estudiando a ver si puede funcionar como preventivo, pero todavía no hay resultados concluyentes".