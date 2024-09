Vuelven activistas a tirar sopa a obras de Van Gogh

Este viernes, tres activistas de la organización ecologista británica Just Stop Oil lanzaron sopa de tomate sobre dos pinturas de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres.

Este acto de protesta se produce poco después de que dos compañeras, Phoebe Plummer y Anna Holland, fueran condenadas a prisión por vandalizar ‘Los Girasoles’ en octubre de 2022.

Los activistas, que se encontraban en una exposición dedicada a Van Gogh, gritaron al público mientras arrojaban la sopa, subrayando que "hay gente en prisión por pedir el fin de nuevos proyectos de gas y petróleo".

Plummer y Holland, sentenciadas a dos años y veinte meses de cárcel, respectivamente, habían causado daños al marco de la famosa obra, valorado en 10,000 libras (casi 12,000 euros).

La National Gallery confirmó que los tres activistas fueron detenidos y que las obras vandalizadas, parte de la serie de ‘Los Girasoles’ de 1888 y 1889, no sufrieron daños, ya que están protegidas por cristal.

Las pinturas han sido retiradas para su examen por restauradores, y el museo espera reabrir la exposición pronto. El juez que sentenció a Plummer y Holland lamentó la posible pérdida de un "tesoro de la cultura".

🚨 BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED



🥫 3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the 'Poets and Lovers' exhibition at the National Gallery.



➡️ Support people in resistance: https://t.co/Rh65arOwa1 pic.twitter.com/Tc3Bvd10OB