'Voy a morir': Angustiante llamada al 911 se vuelve viral

Una llamada del 911 de una mujer, de 25 años de edad, minutos antes de ser asesinada por su novio se ha vuelto viral en redes sociales

Por: Patricia Agüero

Diciembre 26, 2022, 14:00

El servicio de 911 de Estados Unidos es conocido por ser uno de los mejores en el mundo y lamentablemente todos los días recibe llamadas de personas solicitando ayuda porque se encuentran en una situación de peligro.



Tal fue el caso de Keyona Griffin, de 25 años de edad, que el 13 de marzo de 2019 realizó una angustiosa llamada al 911 que ahora se volvió viral en TikTok debido a que la investigación sobre su asesinato continúa abierta.



En la llamada al 911 se escucha a una mujer susurrarle al operador, quien hasta el día de hoy afirma que el tono de voz de Keyona era demasiado bajo como para distinguir lo que decía.



Esta es la conversación:



Operador: 911, ¿emergencia?

Keyona: Necesito ayuda.

Operador: ¿Hola?

Keyona: Necesito ayuda.

Operador: Ok, ¿dónde se localiza?

Keyona: 5-5-3

Operador: Lo siento, no puedo escucharla.

Keyona: Lo sé.

Operador: ¿Puede decirme dónde está localizada?

Keyona: No, no.

Operador: Está en…

Keyona: 5-5-3 Sheldon Avenue Southeast. Por favor, date prisa.

Operador: Ok. Tengo Sheldon, ¿cuál es el número?

Keyona: 5-5-3 ¡Corre! Por favor, date prisa.

Operador: ¿Puedes decirme qué está pasando ahí?

Keyona: Voy a morir, está tratando de matarme, ya mató a mi tía. ¿Puedes darte prisa?, por favor.

Operador: Ok, la policía ya va hacia allá. ¿Me puede decir su nombre?

Keyona: Keyona.

Operador: ¿Quién es la persona que está causando problemas?

Keyona: Por favor, date prisa. Él me matará. Por favor corre.

Operador: Ok entiendo, la policía va en camino.

Keyona: Ok, gracias.

Operador: ¿Puedes decirme en qué habitación de la casa te encuentras?



-Termina la llamada del 911-



Esta conversación es parte de una investigación del Departamento de Policía de Grand Rapids en el estado de Michigan. Keyona y su tía, Cherletta Baber-Bey, de 47 años, fueron asesinadas el mismo día de la llamada por Derrell Brown.



De acuerdo con las primeras investigaciones, Keyona aprovechó que su novio Derrell se había quedado dormido para hablar al 911 y por eso en toda la llamada susurra porque temía despertarlo.



El responsable de ambos feminicidios aún está prófugo de la justicia y las autoridades ofrecen 25 mil dólares a quien ayude a dar con su paradero.



Llega primero el hermano de Keyona

Tras la llamada a emergencias de Keyona, esta fue asesinada y el cuerpo fue encontrado por su hermano, quien de inmediato también se comunicó con el 911:



Operadora: 911 emergencias.

Hermano de Keyona: ¡Venga al 5-5-3 de Sheldon, mi hermana no se mueve!

Operadora: ¿Cuál es la dirección?

Hermano de Keyona: 5-5-3 Sheldon, hay sangre por todas partes, mi hermana no se mueve.

Operadora: Ok, quédate en la línea. ¿Dijiste Shel?

Hermano de Keyona: 5-5-3 Sheldon. Es una casa amarilla, por favor, date prisa.

Operadora: 5-5-3 Sheldon Avenue SE, ¿correcto?

Hermano de Keyona: Sí, por favor.

Operadora: ¿Dijiste que no respiraba?

Hermano de Keyona: No lo sé, sé que no se mueve. Estoy sosteniendo su cabeza, por favor.

Operadora: Ok, muy bien, quédese en la línea conmigo, tengo a los bomberos y a la policía en camino. Quédate conmigo, vamos a corregir a los médicos, ¿ok? ¿Dices que hay sangre por todas partes?

Hermano de Keyona: Hay sangre por todas partes.

Operadora: ¿Se suicidó o intentó suicidarse?

Hermano de Keyona: No lo sé.



-Llamada a médicos de emergencias-



Operadora: Médicos, Gran Rapid’s, para el 5-5-3 de Sheldon Avenue SE. Avisé que una mujer no respiraba, pero la persona que llamó dijo que veía mucha sangre.

Centro Médico: Muy bien, ¿la persona que llama? ¿Señora?

Hermano de Keyona: ¡Oh, Dios mío!

Centro Médico: ¿Señora? Tengo algunas preguntas.

Hermano de Keyona: ¡Venga ya! Ella dijo no puedo. ¡Oh, Dios mío!

Centro Médico: Señora, necesito saber qué está pasando allí. Dígame… ¿qué está pasando?

Hermano de Keyona: No soy una señora, soy su hermano. No sé, ella está desnuda. Suelo pasar por aquí antes de ir a trabajar a casa de mi abuela y sus amigas estaban aquí fuera y entraron. Ni siquiera subí las escaleras, su amiga lo hizo y vio que ella estaba desnuda y hay sangre por todas partes.

Centro Médico: Ok, ¿cuántos años tiene?

Hermano de Keyona: Tiene 25 años, nació en 1994, el 3 de agosto de 1994. ¡Keyona! No se mueve, ¡Oh Dios mío!

Centro Médico: Ok, señora están en camino, necesito preguntarle: ¿está respirando? ¿respira?

Hermano de Keyona: No soy una señora, ¡soy su hermano! No lo sé, no soy médico, por favor, vengan.

Centro Médico: Ok, ¿de dónde está sangrando?

Hermano de Keyona: No lo sé. Alguien la apuñaló. Hay sangre por todas partes, mi hermana pequeña está desnuda, por favor vengan.

Centro Médico: Señor, ya van en camino, ¿está respirando?

Hermano de Keyona: No, no lo sé, no sé cómo saberlo, no se mueve ni nada de eso, ¡no se mueve! Por favor hay sangre en todas. partes, ha pasado ya mucho tiempo. Por favor date prisa.