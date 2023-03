Video: Muerto revive en el ataúd para tomar ¡agua y comer!

Familiares de un hombre de 27 años que falleció a causa de problemas pulmonares aseguran que revivió cuando lo estaban velando

Por: Patricia Agüero

Marzo 15, 2023, 12:46

Familiares que velaban a un hombre que falleció a causa de problemas respiratorios fueron sorprendidos después de que presuntamente se incorporó en el ataúd.

Julio Alberto Vinicio Pierre murió el pasado miércoles 22 de febrero a las 16:00 horas en el hospital Francisco Moscoso Puello a causa de problemas pulmonares.

A las 12:10 del medio día el cuerpo fue llevado a su casa y a las 18:30 horas fue puesto en el ataúd para ser velado en el domicilio en Cancino Adentro, Santo Domingo.

Sin embargo, durante el funeral los familiares aseguran que Julio se 'movió y respiró', una vecina incluso dijo que cuando le sobaba la mano al fallecido, este le apretó la mano.

Lo insólito ocurrió después cuando los familiares le dieron de beber agua, y hasta sopa le dieron de comer al cadáver, convencidos de que Julio logró resucitar.

Con fé y esperanza, los amigos sacaron a Julio del féretro y lo tendieron en un colchón a ras del piso y pidieron aplicarle adrenalina con la intención de revivirlo. Mientras que otros de los presentes hacían rituales.

'Mi hijo vive. Nosotros haremos todo lo posible para que así sea', dijo el padre de Julio.

Pero, el cuerpo de Julio fue perdiendo flexibilidad y se puso rígido con el tiempo y sus familiares tuvieron que despedirse de él y sepultarlo con tristeza.

La familia testificó que el cuerpo no estaba frío, como se esperaría de una persona sin signos vitales.

Debido a la confusión que generó este caso en el país, un patólogo se pronunció al respecto y explicó que lo más probable es que si le aplicaron formol, el hombre estaba pasando por un proceso derivado de este.

“Si le pusieron formol, no se va a podrir, no se va a descomponer porque está formalizado. Cuando una persona muere, entra en distintas fases, pero en la primera media hora no pasa nada. Entre las 12 y las 18 horas está todo duro. Ahora, después de las 18 horas, el cadáver empieza a ablandarse de manera natural”, señaló el médico Sergio Sarita Valdez.