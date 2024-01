Video: Hombre persigue desnudo a mujer que le robó en motel

A un hombre no le importó exhibirse completamente desnudo cuando se dio cuenta que una mujer le robó la billetera y salió del motel para perseguirla.

Trasciende que los hechos ocurrieron en Ecuador, pero no se dan más detalles sobre la fecha en que ocurrieron los hechos.

Según la información, el hombre contrató los servicios sexuales de una mujer y le pagó por adelantado. La pareja ingresó a un motel y el hombre se metió a bañar.

La distración fue aprovechada por la mujer quien agarró la cartera del hombre y salió corriendo de la habitación. El sujeto al darse cuenta, salió desnudo del motel.

En las imágenes que fueron compartidas en redes sociales se puede ver al hombre completamente desnudo, al tiempo que sujeta a las mujer con sus dos manos y se regresa con ella al motel.

Lo anterior ante la vista de varias personas que aprovecharon para ver la insólita imágen para grabar con sus celulares.

"Las relaciones nunca se pueden forzar o son violación. Si quiere recuperar su dinero estará en su derecho. Retomar el encuentro si ella no quiere es violación", "Qué horror, eso no es consentimiento. Definitivamente no está bien". "Incumplimiento de contrato??", fueron algunos comentarios de lo usuarios.

