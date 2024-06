Video: Avión aterriza de emergencia con un motor en llamas

Con uno de los motores escupiendo fuego de manera intermitente, un avión de la compañía Virgin Australia se vio forzado a realizar un espectacular aterrizaje de emergencia en la noche del lunes en Nueva Zelanda, en un incidente donde no hubo heridos.

La aeronave, un Boeing 737-800 con 67 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo, despegó desde el aeropuerto de Queenstown, en la Isla Sur, y mientras aún cogía altura uno de los motores comenzó a experimentar problemas.

En videos publicados por testigos, grabados dentro y fuera de la aeronave, se aprecia cómo desde el lado derecho del avión escupe llamaradas de manera intermitente.

"Uno de los motores del avión hacía un ruido tremendo y luego lanzaba llamas (...) continuó subiendo y el ruido y las llamas cesaron", declaró Nick Lambert, uno de los testigos que vieron volar al aparato desde tierra firme, al diario The New Zealand Herald.

Mientras que dentro del avión, el pasajero Michael Hayward dijo al mismo medio que escuchó una "explosión" repentina segundos después del despegue.

🇦🇺🚨Another Boeing 737, flown by Virgin Australia has caught on fire during flight.🚨



pic.twitter.com/gOh7t4JgBw