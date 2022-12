Vaticina OMS que en 2023 acabe emergencia de salud por Covid

La emergencia internacional declarada por la OMS en 2020 por el Covid 'podría terminar en algún momento del próximo año', vaticinó el director del organismo

Por: Rosalinda Tovar

Diciembre 15, 2022, 13:14

Tras destacar que el virus por el Covid-19 no se marchará, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que contempla que la enfermedad deje ser emergencia de salud pública en 2023, ya que se quedó atrás su etapa más peligrosa.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, sostuvo que los países tendrán que hacerle frente, junto a otras enfermedades respiratorias.



Agregó que la cantidad de muertes semanales asociadas con la enfermedad, representan una quinta parte de lo que se presentó un año antes.



'La semana pasada, menos de 10,000 personas murieron (a causa del Covid). Aún son 10,000 muertes de más y los países aún pueden hacer mucho para salvar vidas.



'Pero hemos recorrido un largo camino. Tenemos la esperanza de que en algún momento del año que viene seamos capaces de decir que el Covid-19 ya no es una emergencia de salud global', indicó.



Será en enero cuando el comité de emergencia de la OMS inicie el análisis de cómo será el final de la fase de la emergencia de salud que comenzó hace tres años cuando apareció el virus.



La líder técnica de la gestión Covid-19 de la OMS, Maria Van Kerkhove, sostuvo que se revisará la epidemiología, las variantes y el impacto del virus, y apuntó que pese a que aún se tendrán olas, la pandemia “no es lo que era al principio”, por lo que ya no se tienen tantas hospitalizaciones ni muertes.



'Estas muertes ocurren en su mayoría entre personas que no están vacunadas. Si bien se han administrado 13,000 millones de vacunas en el mundo, alrededor del 30% de la población todavía no ha recibido una sola dosis”, subrayó la líder técnica de la organización.