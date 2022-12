Una madre y sus hijos son hallados sin vida en auto hundido

Foto: Google Maps

La madre y sus hijos de 4 y 9 años fueron localizados sin vida en el interior de su automóvil al Fondo de un lago en el centro de Florida.

Por: Redacción INFO7

Diciembre 30, 2022, 17:55

Una madre y sus dos hijos, de 4 y 9 años, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron encontrados este viernes muertos en el interior de un automóvil sumergido en un lago de la ciudad de Lakeland, en el centro de Florida, informaron medios locales.



Las investigaciones preliminares de la Policía de Lakeland indican que es poco probable que se trate de un accidente de tráfico lo que ocasionó que el automóvil se precipitara a las aguas de Lake Wire y quedara hundido a unos 15 pies (4,5 metros) de la orilla.



Los buzos y equipos de salvamento que participaron en la operación de rescate descubrieron el cuerpo de una mujer en el asiento del conductor y la ventanilla del asiento del copiloto bajada. En la parte trasera del carro se hallaron los cuerpos de dos menores, recogió el canal 10 Tampa Bay.



La Policía no encontró signos de violencia en los cuerpos de la mujer, de 35 años, y los dos niños, por lo que la causa de la muerte no se podrá determinar hasta el examen del médico forense.