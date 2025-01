Un muerto al estrellarse avioneta contra un almacén en California

Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas este jueves 2 de enero al estrellarse una avioneta contra el techo de un edificio comercial en Fullerton, en el estado de California, informaron las autoridades.

El avión se estrelló alrededor de las 14:00 hora local (12:00 GMT del viernes) cerca del Aeropuerto Municipal de Fullerton, un aeropuerto de aviación general en el condado de Orange que se encuentra a unos 10 kilómetros de Disneyland, en el sur de Los Ángeles.

BREAKING: A small plane has crashed into a commercial warehouse near Fullerton Airport, along Raymer Ave. There are reported casualties, firefighters battling a 4 alarm fire pic.twitter.com/8XGgfBaLTL