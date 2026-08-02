Trump vuelve a insinuar anexión de Venezuela a EUA

Donald Trump compartió un mapa de Venezuela como supuesto estado 51 de Estados Unidos reavivando el debate sobre sus declaraciones respecto al país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica este sábado al compartir en su red social Truth Social una imagen de Venezuela coloreada con la bandera estadounidense y acompañada de la leyenda "Estado 51", en una nueva alusión a la posibilidad de incorporar al país sudamericano como parte del territorio estadounidense.

La publicación se produce en medio de un contexto de tensión política en Venezuela y retoma una idea que el mandatario ha mencionado en distintas ocasiones desde principios de año.

Una propuesta reiterada

No es la primera vez que Trump plantea públicamente esta posibilidad. En mayo pasado afirmó en una entrevista televisiva que estaba "considerando seriamente" convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos.

Un día después reforzó ese mensaje al publicar otra imagen similar en sus redes sociales.

Las declaraciones del mandatario se han producido después de la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero.

Desde entonces, Maduro permanece en Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial federal por presuntos cargos relacionados con narcoterrorismo.

Washington mantiene influencia en Venezuela

Tras esos acontecimientos, Estados Unidos ha respaldado al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez con el objetivo de impulsar una transición democrática en Venezuela, aunque hasta ahora no se ha establecido un calendario para la celebración de elecciones.

Este viernes, Trump aseguró que el país sudamericano aún no está preparado para realizar comicios, aunque afirmó que existen avances en el proceso y elogió el desempeño de la administración interina, además de destacar los beneficios que, según dijo, obtienen tanto el pueblo venezolano como las empresas estadounidenses mediante la actividad petrolera.

La publicación también coincide con el inicio de conversaciones entre el Parlamento venezolano y un grupo de opositores, proceso que cuenta con el respaldo de Washington y que busca avanzar en acuerdos para fortalecer la democracia en el país.

Además de Venezuela, Trump ha hecho referencias similares en el pasado sobre la posibilidad de incorporar a Canadá como el estado 51 de Estados Unidos y también ha sugerido esa idea respecto a Groenlandia.