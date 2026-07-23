Confirman fecha de audiencia del juicio contra Nicolás Maduro

El juez Alvin Hellerstein aceptó el calendario propuesto por la defensa y los fiscales donde se mencionaba que el juicio se lleve a cabo en 2027

El juicio en contra del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores arrancará el próximo primero de junio de 2027, según confirmaron las autoridades de Estados Unidos.

Durante la audiencia, el juez federal Alvin Hellerstein aceptó el calendario propuesto por la defensa y los fiscales donde se mencionaba que el juicio por delitos de narcotráfico y terrorismo se llevaría a cabo el primero de junio de 2027 a partir de las 11:00 hora local.

¿Cuál es el calendario propuesto para llevar a cabo el juicio de Nicolás Maduro?

De acuerdo con una solicitud emitida por las autoridades estadounidenses, se busca fijar una fecha para el juicio y un calendario de plazos durante la audiencia del 22 de julio de 2026. Ambas partes acordaron dividir las mociones previas al juicio en dos etapas: una antes de que concluya la entrega de pruebas y otra después de finalizar ese proceso para presentar mociones adicionales.

El calendario propuesto contempla la primera etapa de la siguiente manera:

2 de septiembre de 2026: primera ronda de mociones de la defensa.

22 de septiembre: conclusión de la entrega de pruebas no clasificadas.

2 de octubre: respuesta del Gobierno.

16 de octubre: réplicas de la defensa.

Noviembre de 2026: audiencia sobre las mociones.

15 de noviembre: conclusión de la entrega de pruebas clasificadas.

El Gobierno señaló que ya entregó la mayor parte de la evidencia no clasificada y que continuará con la divulgación del resto, aunque el calendario de las pruebas clasificadas depende de la colaboración de otras agencias federales. Mientras que la segunda contempla:

11 de enero de 2027 : segunda ronda de mociones previas al juicio de la defensa.

: segunda ronda de mociones previas al juicio de la defensa. 18 de febrero de 2027 : respuesta del Gobierno a esas mociones.

: respuesta del Gobierno a esas mociones. 11 de marzo de 2027 : réplica de la defensa y presentación de una moción del Gobierno relacionada con información clasificada, conforme a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA).

: réplica de la defensa y presentación de una moción del Gobierno relacionada con información clasificada, conforme a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA). Junio de 2027: inicio previsto del juicio.

Además, las partes se reservan el derecho de solicitar modificaciones a los plazos establecidos. Los abogados de ambos acusados manifestaron su conformidad con el calendario propuesto.

Maduro, de 63 años, y su esposa de 69, se encuentran recluidos en una cárcel de Brooklyn desde que fuerzas estadounidenses los capturaron en su casa de Caracas en una impactante redada en plena madrugada y los trasladaron a Nueva York a principios de enero.

Ambos se han declarado inocentes. Enfrentan posibles penas de cadena perpetua si un jurado considera que formaron parte de una conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos.