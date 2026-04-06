Trump reporta grave a piloto rescatado del caza abatido por Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que uno de los militares del F-15 abatido permanece herido tras un arriesgado operativo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo que el segundo militar rescatado tras el derribo de un caza F-15 en territorio iraní se encuentra “gravemente herido”, luego de un operativo de alto riesgo realizado en zona enemiga.

A través de su red social Truth Social, el mandatario detalló que el militar, un coronel al que calificó como “muy respetado”, fue localizado y evacuado tras permanecer alrededor de siete horas en las montañas de Irán.

Rescate en condiciones extremas

Trump subrayó que este tipo de misiones rara vez se llevan a cabo debido al alto peligro que implican tanto para el personal como para el equipo militar.

Según explicó, el operativo se desarrolló mientras fuerzas iraníes buscaban intensamente al piloto estadounidense.

El rescate ocurrió además a plena luz del día, una circunstancia poco habitual en este tipo de acciones, lo que incrementó el nivel de riesgo.

“Una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos”, expresó el presidente al destacar la labor de las fuerzas armadas involucradas.

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Derribo del F-15 y tensión creciente

El incidente se produjo el viernes, cuando Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio, en el contexto de la escalada del conflicto en Medio Oriente tras la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Uno de los dos tripulantes fue rescatado poco después del ataque, mientras que el segundo permaneció desaparecido durante varias horas, lo que activó una intensa operación de búsqueda y rescate.

El presidente adelantó que ofrecerá más detalles en una rueda de prensa programada para este lunes a las 13:00 horas en Washington, donde estará acompañado por mandos militares en el Despacho Oval.