Piloto de avión derribado en Iran fue rescatado con vida: Trump

Por: Carlos Nava 05 Abril 2026, 01:48 Compartir

A través de su red social, Truth Social, el mandatario calificó la misión como una de las gestas militares más importantes de los últimos tiempos

En un anuncio que ha sacudido la esfera política y militar, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo el rescate exitoso del oficial de tripulación estadounidense que se encontraba desaparecido en Irán. El operativo pone fin a una búsqueda frenética tras el derribo de un caza de guerra el pasado viernes. A través de su red social, Truth Social, el mandatario calificó la misión como una de las gestas militares más importantes de los últimos tiempos. "¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país", expresó Trump.

Un rescate 'tras las líneas enemigas'

El incidente que desencadenó la crisis ocurrió el pasado viernes, cuando Irán derribó un caza F-15 estadounidense, marcando la primera baja de este tipo desde el estallido del conflicto en Oriente Medio el pasado 28 de febrero. Mientras que uno de los dos tripulantes fue recuperado casi de inmediato, el segundo permaneció en paradero desconocido en una de las zonas más hostiles de la región.

Según el relato presidencial, el piloto fue localizado en las "traicioneras montañas de Irán", donde era perseguido activamente por fuerzas enemigas.

Estado de salud: El oficial se encuentra "sano y salvo", aunque el presidente confirmó que presenta heridas cuya gravedad no ha sido revelada.

Bajas operativas: Trump subrayó que la misión de extracción fue quirúrgica, asegurando que ningún soldado estadounidense resultó herido o muerto durante el operativo.

Tensión en el golfo Pérsico

El derribo del F-15 no fue el único incidente reportado en las últimas horas. Casi de forma simultánea, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estratégico Estrecho de Ormuz. En este caso, el único tripulante de la aeronave también fue rescatado con vida.

'Jamás abandonaremos a un soldado'

El mensaje de Washington ha sido de firmeza absoluta. Trump aseguró que, a pesar de que el oficial se encontraba en suelo hostil, las fuerzas de inteligencia nunca perdieron su rastro mientras coordinaban el asalto para su extracción.

"¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!", sentenció el líder republicano, reafirmando el compromiso de su administración con el personal desplegado en la zona de guerra. Por razones de seguridad nacional, los detalles técnicos y la ubicación exacta de la operación permanecen bajo secreto militar.