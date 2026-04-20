Trump lanza ultimátum a Irán antes de nueva ronda de diálogo

El mandatario estadounidense anunció negociaciones en Islamabad y advirtió que atacará infraestructura iraní si no se logra un acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el envío de representantes a Pakistán para una segunda ronda de negociaciones con Irán, al tiempo que reiteró amenazas directas contra la infraestructura del país persa si no acepta un acuerdo de paz.

El mandatario aseguró que Teherán violó el actual cese el fuego tras presuntos ataques en el estrecho de Ormuz, lo que incrementa la tensión en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

“Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego!”, escribió Trump en su red Truth Social, donde también detalló que los ataques habrían sido dirigidos contra embarcaciones europeas.

Amenaza directa a infraestructura

Trump sostuvo que su Gobierno ofrece a Irán un acuerdo “justo y razonable”, pero advirtió que, de no aceptarlo, Estados Unidos responderá con fuerza.

“Estados Unidos va a destruir cada planta de energía y cada puente en Irán. ¡Se acabó lo de ser el chico bueno!”, enfatizó el presidente, elevando el tono de sus declaraciones.

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El republicano incluso afirmó que sería un “honor” ejecutar acciones militares si las negociaciones fracasan, criticando a administraciones anteriores por no haber actuado con mayor dureza frente a Teherán.

El mandatario también calificó como “extraño” que Irán afirme haber cerrado nuevamente el paso por el estrecho de Ormuz, al asegurar que el bloqueo naval estadounidense ya limita el tránsito en la zona.

Según Trump, esta situación afecta principalmente a Irán, con pérdidas estimadas en 500 millones de dólares diarios, mientras que buques estarían redirigiéndose hacia puertos estadounidenses en estados como Texas, Luisiana y Alaska.

Islamabad bajo fuerte seguridad

En paralelo, las autoridades de Islamabad desplegaron un amplio operativo de seguridad ante la reanudación del diálogo, que incluye el cierre de vialidades principales, suspensión del transporte público y desalojo de hoteles de lujo.

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La nueva ronda de conversaciones ocurre tras un primer encuentro sin resultados en la capital paquistaní y a solo tres días de que expire, el próximo 22 de abril, el alto el fuego técnico entre Washington y Teherán.

Trump ya había adelantado que podría no extender la tregua si no se alcanza un acuerdo en el corto plazo, dejando abierta la posibilidad de reanudar bombardeos contra objetivos iraníes.

Pese a ello, el mandatario aseguró recientemente que las conversaciones han sido “positivas” y expresó su expectativa de lograr un acuerdo en cuestión de días, aunque el tono de sus últimas declaraciones refleja un escenario cada vez más incierto.