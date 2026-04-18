Trump espera alcanzar acuerdo con Irán 'dentro de uno o dos días'

El presidente estadounidense señaló que existe disposición por parte de Teherán para retomar el diálogo y avanzar en las negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno prevé concretar un acuerdo con Irán en un plazo de “uno o dos días”, con el objetivo de poner fin al conflicto en curso, según declaró este viernes durante una entrevista.

En una llamada breve con el medio digital Axios, el mandatario señaló que existe disposición por parte de Teherán para retomar el diálogo y avanzar en las negociaciones.

“Los iraníes quieren reunirse. Buscan alcanzar un acuerdo. Probablemente habrá un encuentro este fin de semana y considero que podríamos lograrlo en uno o dos días”, expresó.

Acuerdo buscaría reforzar seguridad en Medio Oriente

Trump sostuvo que el eventual pacto contribuiría a garantizar la seguridad de Israel, país que, aseguró, saldría fortalecido tras el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

Las declaraciones se dan el mismo día en que Irán anunció la reapertura total del estrecho de Ormuz; sin embargo, Estados Unidos indicó que mantendrá el bloqueo naval contra embarcaciones iraníes hasta que se concrete un acuerdo definitivo.

Posibles concesiones y negociaciones en curso

De acuerdo con reportes de Axios y CNN, Washington analiza la posibilidad de descongelar 20 mil millones de dólares en fondos iraníes a cambio de que Irán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido.

El plan en discusión, que cuenta con la mediación de Pakistán, también contemplaría una moratoria al enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.

El pasado 8 de abril, Estados Unidos, Israel e Irán acordaron un alto al fuego que permanecerá vigente hasta el martes 21.

Durante el fin de semana anterior, delegaciones de Washington y Teherán sostuvieron conversaciones en Islamabad, consideradas las de mayor nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979; sin embargo, concluyeron sin un acuerdo.

Tras dichas negociaciones, Trump ordenó un bloqueo naval contra Irán, al acusar a ese país de no estar dispuesto a abandonar sus aspiraciones nucleares.

Finalmente, el mandatario estadounidense sugirió que podría llevarse a cabo una nueva ronda de diálogo este fin de semana en la capital de Pakistán, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.