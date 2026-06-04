Trump asistirá a la cumbre de la OTAN, 7 y 8 de julio en Turquía

El presidente de Estados Unidos participará en la reunión de líderes aliados del 7 y 8 de julio en Ankara, confirmó Marco Rubio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará en la próxima cumbre de líderes de la OTAN que se celebrará los días 7 y 8 de julio en Ankara, Turquía, según confirmó este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia ante la Cámara de Representantes.

Rubio señaló que Estados Unidos continuará siendo parte activa de la Alianza Atlántica y que el mandatario estadounidense estará presente en la reunión de jefes de Estado para abordar diversos temas de seguridad internacional y cooperación militar.

La participación de Trump se produce en un contexto marcado por su inconformidad con la postura de algunos aliados respecto a la guerra en Irán, así como por decisiones recientes de Washington relacionadas con la reducción y reconfiguración del despliegue de fuerzas estadounidenses en Europa.

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De acuerdo con el secretario de Estado, la presencia del mandatario busca reforzar el debate sobre el futuro de la OTAN y la necesidad de implementar cambios estructurales dentro de la organización.

La OTAN busca cumplir nuevas metas de gasto

La cumbre en Turquía dará seguimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión previa celebrada en La Haya, donde los países miembros se comprometieron a elevar su gasto militar hasta el 5 % de su PIB en un plazo de diez años.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado que en Ankara se evaluará el avance de los planes nacionales para alcanzar dicho objetivo y se analizará la viabilidad de una “trayectoria creíble” para su cumplimiento.

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Otro de los temas centrales será el respaldo continuo a Ucrania en el contexto del conflicto con Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ha sido invitado a participar en la cumbre como parte de las discusiones estratégicas con los aliados.