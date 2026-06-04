Trump afirma que Irán aceptó renunciar a armas nucleares

El presidente de EUA aseguró que Teherán accedió a no desarrollar armamento nuclear, aunque advirtió que podría modificar su postura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares como parte de las conversaciones que mantienen ambas naciones para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto en la región, aunque advirtió que Teherán podría modificar su postura en cualquier momento.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista difundida este miércoles en el pódcast Pod Force One, del diario New York Post, donde el mandatario insistió en que impedir que la República Islámica obtenga armamento nuclear continúa siendo la principal prioridad de Washington.

Trump señaló que este objetivo ha sido uno de los elementos centrales de la estrategia impulsada por Estados Unidos e Israel desde el inicio de la ofensiva militar lanzada el pasado 28 de febrero.

Afirma que Teherán ya aceptó la condición

Durante la entrevista, el mandatario fue cuestionado sobre la disposición de Irán para renunciar al desarrollo de armas nucleares dentro de las negociaciones en curso.

Trump respondió que las autoridades iraníes ya aceptaron esa exigencia y la calificó como uno de los aspectos más importantes de las conversaciones.

El presidente estadounidense sostuvo que la negativa de Washington a permitir que Teherán acceda a capacidad nuclear militar sigue siendo una línea roja en cualquier eventual acuerdo de paz.

Sin embargo, reconoció que la posición iraní podría modificarse conforme avancen las negociaciones.

“Pueden cambiar de opinión”, admitió Trump al referirse al compromiso asumido por la República Islámica, aunque reiteró que ese punto ya fue aceptado por la parte iraní.

Negociaciones continúan pese a tensiones

Las conversaciones entre Washington y Teherán atraviesan un momento complejo debido a la escalada de tensiones en el Líbano y al papel que desempeña Israel en el conflicto regional.

En días recientes, Irán anunció la suspensión del diálogo con Estados Unidos como respuesta a los ataques israelíes en territorio libanés.

No obstante, Trump negó que las negociaciones hayan sido canceladas y aseguró que los contactos diplomáticos continúan desarrollándose.

El mandatario ha reiterado en diversas ocasiones que las partes se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo, aunque hasta el momento no se ha anunciado ningún pacto definitivo.

Entre los temas que siguen sobre la mesa de negociación destaca la exigencia iraní de que cesen las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

Por su parte, Estados Unidos busca garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio internacional de petróleo que permanece bloqueada por Teherán como respuesta al conflicto.

Las negociaciones han incluido el intercambio de borradores entre ambas delegaciones, aunque persisten diferencias importantes sobre diversos puntos del acuerdo.

En la misma entrevista, el presidente estadounidense confirmó que durante una conversación telefónica reciente calificó como “jodidamente loco” al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

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Trump explicó que su molestia estuvo relacionada con la intensificación de las acciones militares israelíes en el Líbano y los riesgos que estas representan para los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington.

A pesar de ello, aseguró que mantiene una buena relación con el mandatario israelí y afirmó que ambos continúan trabajando de manera coordinada.