Trump confirma dura llamada con Netanyahu pero trabajan bien

El presidente de EUA reconoció que llamó 'jodidamente loco' a Netanyahu por la escalada en Líbano, aunque aseguró mantener una buena relación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que durante una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo calificó como "jodidamente loco" debido a la escalada de tensiones en el Líbano, aunque aseguró que mantiene una relación cercana y una colaboración efectiva con el mandatario israelí.

En una entrevista para el pódcast Pod Force One, del diario New York Post, Trump explicó que su reacción estuvo motivada por los continuos enfrentamientos entre Israel y el Líbano.

“Estaba un poco molesto por sus constantes enfrentamientos con el Líbano”, señaló el mandatario estadounidense al referirse a la conversación sostenida con Netanyahu.

La confirmación de Trump llega después de que funcionarios estadounidenses revelaran que el mandatario expresó su frustración ante el líder israelí por el aumento de las operaciones militares en territorio libanés.

De acuerdo con esos reportes, la molestia de Washington se relaciona con el riesgo que representa la ofensiva para el frágil alto el fuego vigente en la región y para los esfuerzos diplomáticos que Estados Unidos impulsa con Irán.

Según las versiones ahora corroboradas por el propio presidente, Trump reaccionó luego de que Netanyahu advirtiera sobre la posibilidad de atacar objetivos que Israel considera vinculados con actividades terroristas en Beirut si Hizbulá no detenía sus acciones contra territorio israelí.

Trump destaca relación con Netanyahu

Pese al tono de la conversación, el mandatario estadounidense insistió en que mantiene una relación positiva con el primer ministro israelí.

“Me gusta mucho Bibi. Y trabajo muy bien con él”, afirmó Trump al referirse a Netanyahu, utilizando el apodo con el que habitualmente se conoce al líder israelí.

Tras la llamada telefónica y luego de contactos poco habituales entre funcionarios estadounidenses y representantes de Hizbulá, Trump anunció el pasado lunes que ambas partes habían mostrado disposición para frenar los ataques y reducir las tensiones en la zona.

La crisis regional también ha impactado las conversaciones entre Washington y Teherán. Horas antes del anuncio estadounidense, Irán informó que pausaba el diálogo con Estados Unidos en respuesta a los ataques israelíes en territorio libanés.

Sin embargo, Trump negó posteriormente que las negociaciones hayan sido suspendidas y aseguró que los contactos diplomáticos continúan en marcha.

Durante las últimas semanas, ambos países han intercambiado borradores de un posible acuerdo destinado a poner fin al conflicto y facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de petróleo.

Entre las condiciones planteadas por Teherán para avanzar hacia un acuerdo figura el cese de la ofensiva israelí en el Líbano.

Posible encuentro con el líder iraní

En la misma entrevista, Trump también se refirió a la posibilidad de sostener un encuentro con el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí.

El presidente estadounidense afirmó que le gustaría conocer al dirigente iraní y consideró probable una reunión en el futuro, aunque condicionó esa posibilidad a la evolución de los acontecimientos en la región y al desarrollo de las negociaciones en curso.