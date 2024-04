Tiroteo entre pandillas deja a una niña muerta en Chicago

El sábado por la noche, un estallido de violencia sacudió la zona sur de Chicago cuando ocho personas, incluida una niña de 7 años, fueron baleadas en un tiroteo que las autoridades policiales atribuyeron a la violencia relacionada con pandillas.

La tragedia cobró la vida de la niña, quien recibió un disparo en la cabeza, mientras que dos niños más, de 1 y 7 años respectivamente, resultaron gravemente heridos tras recibir varios disparos.

Esto lo informó Don Jerome, el segundo al mando de la policía de Chicago, en una conferencia de prensa en el lugar del suceso, en la calle 52, cerca de la avenida Damen.

El reporte policial indica que la policía respondió a un llamado por disparos alrededor de las 21:00 horas y brindó primeros auxilios a las víctimas, aplicando torniquetes y apósitos para heridas en el tórax.

Además de los niños, entre las víctimas también había adultos de entre 19 y 40 años.

Las víctimas se encontraban en la calle, junto a una reunión familiar, cuando ocurrió el tiroteo y fueron trasladadas a hospitales locales por los bomberos de Chicago.

Aunque la investigación se encuentra en una fase inicial, los testigos han proporcionado descripciones de dos posibles tiradores que se desplazaban a pie, según informó Jerome.

El oficial enfatizó que este no fue un acto aleatorio de violencia, sino que probablemente estuvo relacionado con pandillas. "Independientemente de la motivación para este incidente, tres niños inocentes fueron baleados anoche y una de ellas sucumbió trágicamente a sus heridas.

No se equivoquen, las acciones de los agresores son espantosas e inaceptables en nuestra ciudad", sentenció Jerome.

El tiroteo ha generado conmoción y preocupación en la comunidad, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los detalles y llevar a los responsables ante la justicia.

#USA 11 people were shot, including four children on Saturday night in Chicago, Illinois.



7-year-old girl was killed in the shooting, according to the Chicago Police Department. Two more children are in critical condition. pic.twitter.com/DA4hxF0t35