Tiroteo en bar deja 10 muertos y 10 heridos en Sudáfrica

Un tiroteo registrado dentro de un bar dejó un saldo de 10 personas sin vida y 10 más heridas durante la madrugada de este domingo, en Johannesburgo, Sudáfrica.

Estos hechos ocurrieron al interior de una taberna, donde un grupo de aproximadamente 12 hombres armados abrieron fuego contra los clientes.

De acuerdo con testigos, los agresores continuaron disparando al azar mientras escapaban del lugar.

Autoridades mencionaron que entre las víctimas se encuentra un conductor de taxi por aplicación, quien había dejado en el lugar a un cliente.

Aún se desconocen las causas que originaron este tiroteo.

Tiroteo deja cinco muertos en Sudáfrica

Al menos cinco personas perdieron la vida y seis resultaron heridas a causa de un tiroteo registrado durante la madrugada en un bar del norte de Sudáfrica.

De acuerdo con un comunicado emitido por la policía, dos hombres exigieron a uno de los clientes que entregara su arma.

Esto provocó que los presuntos reponsables dispararan al azar.

En Sudáfrica, los tiroteos son un problema de seguridad recurrente. El pasado enero, siete personas perdieron la vida, mientras que en 2024, 18 miembros de una familia murieron a causa de dos tiroteos masivos.