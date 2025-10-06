Tiroteo en bar deja cinco muertos y seis heridos en Sudáfrica

Tan solo entre enero y marzo de este año, se registraron 5,727 asesinatos en Sudáfrica, por lo que la inseguridad es considerada como un problema grave

Al menos cinco personas perdieron la vida y seis resultaron heridas a causa de un tiroteo registrado durante la madrugada en un bar del norte de Sudáfrica.

De acuerdo con un comunicado emitido por la policía, dos hombres exigieron a uno de los clientes que entregara su arma. Esto provocó que los presuntos reponsables dispararan al azar.

La portavoz de la policía de la provincia de Gauteng, Brenda Muridili, informó que al menos 11 personas resultaron heridas, de las cuales, cinco perdieron la vida.

"El cliente que portaba el arma de fuego recibió un disparo y resultó herido, y le confiscaron el arma. El incidente se saldó con cinco muertos y seis heridos", señaló la brigadier Muridili.

Al cliente al que se le confiscó su arma será acusado de contravenir la Ley de Control de Armas de Fuego por "el manejo negligente de una pistola de nueve milímetros".

En Sudáfrica, los tiroteos son un problema de seguridad recurrente. El pasado enero, siete personas perdieron la vida, mientras que en 2024, 18 miembros de una familia murieron a causa de dos tiroteos masivos.

Según datos oficiales, la criminalidad es considerada como un problema grave en el país. Tan solo entre enero y marzo de este año, se registraron 5,727 asesinatos.