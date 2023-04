Tesla construirá megafábrica de baterías en Shanghái

Tesla anuncia la construcción de una nueva fábrica de baterías en Shanghai para aumentar su inversión en China en medio de crecientes tensiones entre Beijing y Washington.

La nueva instalación producirá la Megapack, la unidad de almacenamiento de energía a gran escala de Tesla, que se sumará a su fábrica de vehículos eléctricos en Shanghái.

Tesla opening Megapack factory in Shanghai to supplement output of Megapack factory in California https://t.co/hDpqoyNeOx