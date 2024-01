Saquear tumbas para producir droga hecha con huesos humanos

Una nueva y aterradora droga, conocida como "Kush", está causando estragos en las calles de Sierra Leona, dejando a las personas con aspecto de "zombis" y cobrándose decenas de vidas cada semana. A pesar de ser ilegal en el país, la "Kush" se vende y consume abiertamente en las calles de la capital, Freetown, llevando a los traficantes a desenterrar tumbas para obtener huesos humanos, uno de sus ingredientes clave.

La demanda de esta droga altamente adictiva ha llevado a los traficantes a convertirse en ladrones de tumbas, saqueando "miles" de sepulcros para satisfacer la creciente necesidad.

Los consumidores, muchos de ellos jóvenes enfrentando la pobreza y la falta de oportunidades, gastan fortunas diarias en la droga, que se elabora con una mezcla de hierbas, productos químicos tóxicos, desinfectantes y huesos humanos triturados.

