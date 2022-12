Robot InSight deja mensaje antes de 'morir' en Marte

El robot de la NASA llamado InSight dejó un último mensaje antes de apagarse para siempre, luego de estar trabajando en una misión espacial que tuvo una duración de años en el planeta rojo.

InSight tenía la misión de explorar la superficie del cuarto planeta más cercano al sol, el robot salió de la Tierra el pasado 2018 y su trabajo culminó a finales del mes de noviembre de 2022.

Durante su expedición el robot, gracias a sus sensores, realizó diferentes mediciones, entre las que destacaron los fenómenos naturales que ocurren dentro de Marte.

El pasado 19 de diciembre de este año, a través de la cuenta oficial de la misión en Twitter se dio a conocer que la batería de este se estaba agotando por lo que pronto se perdería la comunicación que se sostuvo por estos cuatro años.

Fue este día también cuando el robot dio su último mensaje, el cual fue compartido en Twitter.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ