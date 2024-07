RoRo responde a críticas por cocinar para su novio Pablo

Rocío López Bueno, conocida como RoRo, ha tomado por asalto las redes sociales gracias a sus videos donde prepara comida para su novio Pablo. Con más de 2.4 millones de seguidores en TikTok, RoRo ha conquistado a una audiencia que disfruta viendo sus habilidades culinarias y recetas en clips de apenas un minuto.

Uno de los videos más virales de RoRo muestra cómo le cocina unos pappardelle con ragout de pato a su pareja, quien había manifestado antojo de pasta. En el video, ella demuestra técnicas de cocina profesionales mientras comparte el proceso completo de la receta. Al final del clip, RoRo concluye con un "A mi novio le encantó".

Además de sus hazañas culinarias, RoRo también ha compartido en sus videos cómo diseña y confecciona sus propios vestidos para citas con su novio, mostrando otro lado de su creatividad y habilidades.

Críticas y controversias

A pesar de su éxito, RoRo ha enfrentado críticas. Algunos internautas consideran que su novio es "demasiado caprichoso" y opinan que no debería sentirse obligada a cocinar para él. Las críticas han llegado incluso a acusarla de ser "poco feminista".

RoRo, no obstante, ha decidido hablar al respecto en una entrevista para el podcast 'Srwolf' con el periodista Juan Ramón Lucas.

La respuesta de RoRo

Durante la entrevista, RoRo abordó las críticas sobre su contenido. "Por la calle me gritan cosas como 'esclava' o 'no te queremos aquí'. También me dicen que Pablo solo me pide cosas para comer para tenerme ocupada. No me considero sumisa", aseguró.

RoRo explicó que su incursión en las redes sociales ha sido repentina y abrumadora, habiendo comenzado hace apenas un mes.

"Sí que es verdad que hay gente muy amable, que entiende que es un personaje, que realmente no vivo por y para Pablo. Pero hay otra que se lo está tomando muy en serio", lamentó.

"Estoy haciendo una receta para mi novio. Eso no significa que las mujeres se tengan que poner a cocinar, no significa que los valores tradicionales sean los mejores, ni que yo sea una ama de casa", añadió, aclarando que su contenido no pretende imponer roles de género.

En cuanto al feminismo, RoRo declaró: "Siempre me he considerado feminista si por ello se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres".

El debate sobre el movimiento 'tradwife'

El contenido de RoRo ha generado un debate más allá del entretenimiento, tocando fibras sensibles respecto a los roles de género. Algunos críticos han señalado que la forma en que RoRo se presenta en sus vídeos se alinea con el concepto de 'tradwife' o 'mujer tradicional', un movimiento que promueve el regreso a los roles de género tradicionales en los que la mujer se dedica a satisfacer las necesidades del hombre, siguiendo una línea de conducta sumisa.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha sido una de las voces críticas, utilizando TikTok para explicar cómo el contenido de RoRo podría estar perpetuando estos roles.

Maestre señaló que el tono suave y servicial con el que RoRo se dirige a su audiencia puede interpretarse como una representación del papel tradicional de la mujer en las comunidades ultraconservadoras.

"Algunos nos quieren en ese papel de mujer sumisa, con voz suave y obediente al servicio del hombre", declaró Maestre.

Al debate se sumó el famoso streamer Ibai Llanos, que sugirió que Pablo debería también esforzarse por hacer algo especial para RoRo, y no solo recibir.

En uno de los vídeos, la pareja respondió a esta petición, mostrando a Pablo cocinando para RoRo.

