Usuarios reportan interrupciones en iCloud, App Store, Apple Pay y Gmail, mientras una red clasificada de la NSA permanece fuera de servicio

Una serie de interrupciones afectó este martes 17 de noviembre a distintos servicios tecnológicos, entre ellos iCloud, App Store, Apple Pay y Apple Music, mientras usuarios también reportaron problemas con Gmail, Microsoft Outlook y otras plataformas digitales.

Las fallas coincidieron con la caída de NSA Net, una red altamente clasificada utilizada por empleados de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) para compartir información interna. Fuentes oficiales descartaron que esta interrupción esté relacionada con un ciberataque.

Por separado, también se dio a conocer un incidente de seguridad en herramientas de Optimizely, plataforma utilizada por numerosas empresas para personalizar sus sitios web.

Los atacantes habrían inyectado código malicioso en páginas de distintas compañías, aunque hasta el momento no se ha establecido una conexión entre este incidente y las fallas reportadas en los servicios de Apple.

¿Qué servicios de Apple presentan fallas?

Entre las plataformas de la compañía que registraron reportes de interrupciones se encuentran iCloud, Apple Pay, App Store, Apple Music, Apple Store, Apple Support, Apple Card y el sistema de inicio de sesión con Apple.

La plataforma Downdetector, que registra los reportes de usuarios y los compara con sus niveles habituales, colocó a iCloud, Apple Store, App Store y Apple Pay entre los servicios con más incidencias reportadas en México durante el mediodía.

De acuerdo con los datos de esa plataforma, los reportes relacionados con Apple Music comenzaron alrededor de las 10:50 horas, tiempo del centro de México, mientras que los correspondientes a Apple Store iniciaron a las 10:52 horas.

Fox News informó que Apple confirmó una interrupción en sus servicios, mientras los usuarios continuaban señalando dificultades para conectarse, iniciar sesión y utilizar distintas herramientas de la empresa.

Gmail, Outlook y otras plataformas también registran reportes

Las afectaciones no se limitaron a los servicios de Apple. Usuarios también señalaron problemas con Gmail, Microsoft 365, Zoom, Salesforce, GitHub y Amazon Web Services.

El listado de Downdetector incluyó además reportes relacionados con instituciones bancarias como BBVA, Santander y Banamex, así como interrupciones en los sistemas de hoteles Marriott.

Sin embargo, la plataforma no determina las causas de las fallas ni confirma que todos los servicios afectados estén relacionados entre sí. Sus registros únicamente reflejan el volumen de reportes recibidos en comparación con los niveles habituales.

NSA Net: qué se sabe de la caída de la red clasificada

De acuerdo con fuentes consultadas por CNN, NSA Net permaneció fuera de servicio durante la mañana de este martes. Se trata de una infraestructura altamente clasificada que permite a los trabajadores de la agencia estadounidense compartir información interna.

La vocera de la Casa Blanca, Lauren Bis, señaló que no existían indicios de un ataque cibernético y descartó que la situación representara una crisis o un motivo de preocupación para la población estadounidense.

Por su parte, un exfuncionario del Gobierno de Estados Unidos indicó a CNN que la interrupción no afecta las capacidades de comunicación de inteligencia urgente hacia el presidente Donald Trump, quien se encontraba en un viaje de trabajo rumbo a Asia a bordo del avión presidencial Air Force One.

La caída tampoco sería un hecho inédito. En el año 2000, una falla técnica provocó que las computadoras de la NSA dejaran de funcionar durante casi tres días, lo que interrumpió el procesamiento de información de inteligencia en las instalaciones de Fort Meade.