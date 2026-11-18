La red NSA Net, utilizada para intercambiar información clasificada, quedó fuera de servicio. No hay indicios de un ciberataque

La red de comunicaciones altamente clasificada que utiliza la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) quedó fuera de servicio este martes, mientras las autoridades trabajan para determinar el alcance de la interrupción y las causas de la falla.

El sistema, conocido como NSA Net, permite que los empleados de la agencia intercambien información confidencial de manera interna. La interrupción fue reportada por CNN, que citó a seis personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con las fuentes, hasta el momento no existen indicios de que el problema haya sido provocado por un ataque cibernético.

NSA modifica horarios de llegada de su personal

Mientras intenta establecer la dimensión del problema, la agencia implementó un esquema de llegadas escalonadas para sus trabajadores, según las personas consultadas por CNN.

Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo permanecerá fuera de servicio la red ni cuál fue el origen de la falla. La NSA tampoco había emitido una postura pública al respecto cuando se difundió el reporte.

La interrupción afecta uno de los sistemas utilizados por la agencia para transmitir información clasificada entre sus empleados, aunque autoridades actuales y anteriores señalaron que existen mecanismos alternativos para mantener comunicaciones seguras.

La falla no impediría enviar información urgente a Trump

Un funcionario estadounidense en activo y otro que anteriormente ocupó un cargo en el Gobierno aseguraron a CNN que la interrupción de NSA Net no afectaría la capacidad de la agencia para comunicar información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump.

El mandatario se encontraba en Filipinas como parte de una gira por Asia y tenía previsto viajar a China para sostener encuentros con el presidente Xi Jinping y el mandatario ruso Vladimir Putin.

Las fuentes explicaron que el Gobierno dispone de varias redes de respaldo y sistemas redundantes que permiten mantener comunicaciones protegidas con Trump durante sus traslados a bordo del avión presidencial Air Force One.

La interrupción ocurre tras otras fallas tecnológicas

El incidente se produce después de una serie de problemas tecnológicos que afectaron servicios y empresas en Estados Unidos durante los últimos días.

El viernes pasado, una falla en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó la suspensión de vuelos en todo el país durante varias horas, además de miles de retrasos y cancelaciones. La dependencia atribuyó el problema a un solo enrutador ubicado en Arkansas.

Asimismo, durante la semana anterior, una interrupción en los servicios de Microsoft impidió que usuarios de distintos países accedieran a herramientas como Outlook y las reuniones de Teams.

Hasta el momento, no se han encontrado indicios de que las fallas registradas en la NSA, la FAA y Microsoft estén relacionadas con ataques cibernéticos.

Sin embargo, estos incidentes han puesto de relieve los posibles efectos de las interrupciones tecnológicas en servicios esenciales y sistemas vinculados con la seguridad nacional.