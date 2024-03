Rechaza Israel la resolución de un alto al fuego en Gaza

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó el lunes que Israel no puede cesar sus operaciones militares mientras aún existan rehenes en Gaza.

Gallant también expresó que "si no logramos una victoria clara en Gaza, podríamos estar más cerca de un conflicto en el norte". En esa región, las fuerzas israelíes han estado enfrentando a combatientes de Hezbolá en Líbano desde el inicio de los enfrentamientos en Gaza en octubre.

Las declaraciones del ministro de defensa israelí surgen tras la exigencia del Consejo de Seguridad de la ONU de un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamas, junto con la liberación inmediata y sin condiciones de todos los rehenes.

Por otra parte, el ministro de Infraestructuras de Israel, Eli Cohen, ha rechazado la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que insta a un alto el fuego inmediato en Gaza.

Cohen afirmó que Israel continuará su lucha hasta que todos los rehenes sean liberados de manera segura y hasta que Hamas sea erradicado.

The State of Israel will continue to fight until the safe return of the hostages and the eradication of Hamas. Any proposal for a ceasefire lacking these stipulations serves as a propellant for terrorist organizations around the world, inevitably ushering terrorism into the West