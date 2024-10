Reabren escultura cerrada tras suicidios en Nueva York

La icónica escultura en forma de colmena, conocida como The Vessel, reabrirá sus puertas este lunes en Hudson Yards, Manhattan, tras una pausa prolongada desde 2021.

Esta impresionante estructura de 46 metros, popular entre turistas, cerró después de una serie de trágicos suicidios.

Construida en 2019 por el diseñador Thomas Heatherwick, The Vessel se destacó por sus escalerillas en zigzag que invitaban a los visitantes a explorar sus niveles.

Sin embargo, la preocupación por la seguridad llevó a su clausura.

Ahora, la empresa propietaria, Related Companies, ha implementado nuevas medidas para garantizar la seguridad de los visitantes.

Las mejoras incluyen mallas de acero que cubrirán las secciones accesibles de la escultura, aunque el nivel más alto permanecerá cerrado.

Se requerirán boletos para acceder a las áreas reabiertas, una medida que busca controlar el flujo de visitantes y mejorar la seguridad general.

Jeff T. Blau, CEO de Related, expresó su entusiasmo por la reapertura, destacando el continuo interés del público en visitar The Vessel.

Desde su anuncio de reapertura en abril, la expectativa ha crecido, y se espera que los visitantes disfruten de la estructura con un renovado enfoque en su seguridad.

CIERRA THE VESSEL 😔



Luego del suicidio de un menor de 14 años ayer, la famosa atracción de la ciudad de New York anunció su cierre. Fuentes de Daily Beast informaron que existe la posibilidad de que la estructura no vuelva a reabrir al público. 💔🗽 pic.twitter.com/uf9x5e3Fg5