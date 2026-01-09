Mujer abatida en Minnesota usó su vehículo como 'arma': Gobierno

Autoridades señalaron que la camioneta que conducía la mujer abatida se usó para atropellar al oficial, lo cual fue calificado como un 'acto violento'

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó este jueves que la mujer abatida en Minnesota por disparos de agentes migratorios usó su vehículo como un "arma" y reiteró que el oficial tomó medidas para "protegerse a sí mismo y a sus compañeros".

"Este vehículo se usó para atropellar a este oficial. Se usó como arma, y ​​el oficial sintió que su vida corría peligro. Se usó para llevar a cabo un acto violento, por lo que el oficial tomó medidas para protegerse a sí mismo y a sus compañeros agentes del orden", sostuvo Noem en una rueda de prensa en Nueva York.

La titular de Seguridad Nacional señaló que hay una investigación en curso; no obstante, describió al agente como "un oficial experimentado que siguió su entrenamiento".

Por su parte, ayer Noem había acusado a la mujer abatida por el agente migratorio de cometer "un acto de terrorismo doméstico".

Pese a que varias imágenes compartidas en redes sociales y recogidas por los medios locales muestran cómo el coche nunca tocó al agente, Noem volvió a insistir este jueves en que "fue atropellado por el vehículo".

Noem también criticó duramente a las administraciones demócratas de Minnesota y Mineápolis, a las que tildó de "corruptas" por dejar que "criminales e inmigrantes ilegales abusaran de los programas y robaran el dinero" del estado y la ciudad.

En las últimas horas, una multitud de manifestantes se reunió en el lugar de los hechos tras el tiroteo para expresar su indignación contra los agentes locales y federales.

También se esperan hoy protestas en varias ciudades de Estados Unidos, como Nueva York.

Agente goza de 'inmunidad absoluta'

El vicepresidente de EUA, JD Vance, consideró este jueves que el agente de inmigración que mató a una mujer en la ciudad de Mineápolis "está protegido por inmunidad absoluta" y acusó a la fallecida de ser una activista "víctima de la ideología de izquierda" que trató de atropellar al uniformado con su vehículo.