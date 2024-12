Por estar enojada, mintió que su papá abusó de ella

En un acto insólito, una joven confesó que había acusado falsamente a su padre de haber abusado de ella cuando tenía 14 años solo porque estaba enojada con él. El hombre lleva cuatro años y 8 meses detenido en una cárcel de Argentina.

La confesión de la joven identificada como Jazmín Carro se dio durante una sesión en el Senado, la cual fue dedicada a la Jornada contra falsas denuncias, organizada por la legisladora del partido Unión Cívica Nacional, Carolina Losada.

'Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando la adolescencia me agarró un enojo con mi padre y no quería límites, no toleraba una orden y en el colegio y la sociedad me mostraban a cada rato que yo era una mujer y ningún hombre debía decirme qué hacer', relató la joven entre sollozos.

Señaló que tomó como propia, la historia real de una amiga que fue víctima de abuso para planear la denuncia contra su padre y sacárselo de encima.

"Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás, ella sin dudarlo lo enfrentó, al tiempo lo detuvieron a mi papá", recordó.

Jazmín Carro al fin será escuchada

Cuando decidimos mostrar el caso de Jaz, fue para ser escuchada y no callada por el feminismo radical más oscuro



Hay una macabra manipulación que viven muchas jovencitas



Banalizaron la violencia rompiendo vidas



La cara más CRUEL DE LAS… https://t.co/d9EZGAldUr — Andrea Guacci (@AndreGuacci) November 29, 2024

Al darse cuenta que su mentira llegó demasiado lejos, Jazmín habló con su abuela y le confesó que había mentido. Ambas acudieron ante las autoridades para desmentir los hechos, pero asegura no la dejaron contar la verdad.

Jazmín también denunció una persecución del Polo de la Mujer (lo equivalente al Instituto Nacional de las Mujeres en México) cómplice con la justicia del municipio de Córdoba: "para condenar a un hombre inocente solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años o 15 a la cárcel como mi papá", dijo.

Y agregó: Necesitan a alguien como yo para acomodar y manipular toda la información para llegar a su fin.

El padre de Jazmín lleva cuatro años y 8 meses en prisión, mientras la joven quiere ser escuchada por las autoridades para que lo liberen por un delito que no cometió.

El testimonio de la joven formó parte de la propuesta de reforma para endurecer las penas para las personas que presenten denuncias falsas.

Comentarios