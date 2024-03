Pareja descubre que son primos después de 17 años de casados

No, no se trata de una pareja de Monterrey, como algunas personas pudieron imaginar, es un matrimonio de Colorado quienes se llevaron una gran sorpresa

Un matrimonio con tres hijos, que han estado juntos durante 17 años, se sorprendieron al descubrir que en realidad son ¡primos!

Después de realizarse una prueba de ADN del árbol genealógico, el ' primo ' y esposa de Colorado, Celina y Joseph Quiñones, descubrieron que tienen lazos de sangre.

La madre de tres hijos se volvió viral en TikTok después de compartir la noticia que rápido se hizo viral.

La mujer compartió una captura de pantalla de los resultados de ascendencia que comparten y mostró que tienen una coincidencia de 62 cM, o centimorgan, una unidad para medir el vínculo genético.

Esto significa que ambos tenían el mismo antepasado ocho generaciones atrás.

Al principio Celina se asustó y se cuestionó si debía separarse de su esposo tras enterarse del vínculo familiar.

"Creo que me hice la prueba de ADN en 2016 y sí, fue devastador porque pensé: 'cariño, estamos relacionados, ¿se supone que debemos estar juntos? Esto es raro'.

A pesar del incómodo descubrimiento, Celina dijo que está tan feliz como siempre.

"Él sigue siendo y será mi todo. No voy a permitir que un poco de sangre destruya lo que creamos, esta hermosa familia", dijo.

Y como en muchos casos en redes sociales, no todos los usuarios lo vieron de la misma manera y Celina respondió a los haters diciendo: "Déjenme divorciarme de él porque no lo sabíamos. Déjenme decirles a nuestros hijos que sus padres ya no están juntos por las opiniones de otras personas.

"No, gracias, seguiremos siendo primos, cónyuges y amantes para siempre. Ahora vomita un poco más en tu boca".

En un video de seguimiento, la mujer dijo que no le sorprendería que más parejas en Colorado estuvieran relacionadas en secreto.

"¡Hazte una prueba de ADN si no quieres casarte con tu prima por accidente! Jajaja. Que suerte tengo, expresó.

