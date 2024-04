Acusan a hombre de 'pedófilo' por morder oreja a niño

Imágenes de video del Campeonato Mundial de Snooker que se celebra en Sheffield, Inglaterra, han provocado indignación en las redes sociales, lo que provocó una investigación por parte de la policía local.

Un usuario de X que se hace llamar @BritisherPax49 subió un video en la plataforma, antes llamada Twitter, que muestra a un hombre mordiendo la oreja de un niño entre la audiencia, sin saber que lo están grabando. Momentos después, el hombre se da cuenta de que está en la televisión y tanto él como el niño saludan a la cámara.

Las imágenes del incidente en Winter Gardens fueron transmitidas por la BBC, durante una pausa en el juego mientras el siete veces campeón del mundo Stephen Hendry hablaba como analista. El hombre y el niño estaban entre la multitud detrás de Hendry.

El video se hizo viral instantáneamente en la plataforma, acumulando más de 11.6 millones de reproducciones y miles de comentarios con usuarios que señalan que el hombre en el video es un "enfermo" y un "pedófilo" que creen que puede estar "preparando" al niño.

Pero, también hubo otros usuarios que señalaron que solo se trataba de un padre

Mientras que algunos pidieron que encerraran al hombre, otros llamaron la atención de la policía de South Yorkshire para encontrar al hombre e investigar más a fondo.

En respuesta al video, la policía de South Yorkshire tuiteó diciendo que estaban al tanto de las imágenes y que lo estaban investigando.

We can confirm we have received reports to inform us of this video.