Papa León XIV rechaza amenaza de Trump contra Irán

El papa León XIV expresó su preocupación por el impacto humano que podría tener una escalada del conflicto y calificó la amenaza como 'inaceptable'

El papa León XIV calificó como “inaceptable” la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán, y llamó a la comunidad internacional a hacer “todo lo posible” para evitar una guerra y apostar por la paz.

Desde la localidad italiana de Castel Gandolfo, el pontífice expresó su preocupación por el impacto humano que podría tener una escalada del conflicto, al subrayar que, más allá de las implicaciones del derecho internacional, existe una dimensión moral que afecta directamente a la población civil.

“Esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro”, declaró ante medios de comunicación.

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Llamado a la paz y al diálogo

El líder de la Iglesia católica exhortó a la ciudadanía a no permanecer en silencio ante la posibilidad de un conflicto armado. Invitó tanto a la oración como a la acción, sugiriendo que se haga oír la voz de la sociedad ante los legisladores estadounidenses.

“Queremos la paz. Somos un pueblo que ama la paz. Hay tanta necesidad de paz en el mundo”, enfatizó.

Asimismo, insistió en la urgencia de retomar el diálogo y las negociaciones como vía para resolver las tensiones. “Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto”, agregó, al recordar a las posibles víctimas inocentes, como niños y ancianos, que sufrirían las consecuencias de una guerra.

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Las declaraciones del pontífice se producen luego de que Donald Trump advirtiera sobre la posibilidad de acabar con “toda una civilización” si Irán no reabre el estratégico estrecho de Ormuz, en medio de una jornada marcada por bombardeos y movimientos diplomáticos.

Ante este escenario, el papa reiteró su postura: frenar la escalada, volver al entendimiento y evitar a toda costa un conflicto que podría tener consecuencias devastadoras a nivel global.