Trump afirma que está en 'negociaciones intensas' con Irán

El primer ministro paquistaní, Shebbaz Sharif, había pedido a Trump prolongar dos semanas más el ultimátum a Irán para seguir las gestiones diplomáticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes para Fox News que está en "negociaciones intensas" con Irán en estos momentos a tres horas del plazo que se dio para la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente, en conversación telefónica con la cadena, afirmó que se mantienen abiertas las conversaciones con Irán hasta que se cumpla el plazo que él mismo estableció para las 20:00 horas locales de Washington.

Momento antes, el primer ministro paquistaní, Shebbaz Sharif, había pedido a Trump que prolongase en dos semanas más el ultimátum a Irán para que pudiesen seguir las gestiones diplomáticas en las que se estaba moviendo su país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró a varios medios locales que el presidente estaba al tanto de la propuesta y que daría una respuesta.

Irán lanza su propuesta

La última contrapropuesta de Teherán, transmitida por Pakistán, incluía 10 puntos. Entre ellos se encontraban el cese de las hostilidades en la zona, un protocolo para transitar con seguridad por el estrecho de Ormuz, que Irán tiene parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra, y el levantamiento de las sanciones, informó la agencia oficial del país.

En el comienzo de la jornada, Trump amenazó con arrasar “toda una civilización” si Irán no abre Ormuz antes de que concluya el límite que ha puesto hoy.

La isla estratégica de Jarg, entre otros objetivos, fue bombardeada fuertemente por Estados Unidos e Israel este martes, a lo que Irán respondió atacando el complejo petroquímico de Jubail, uno de los mayores del mundo, situado en Arabia Saudí.

Frente a las amenazas y al vencimiento del plazo, países de Oriente Medio han pedido a su población que se resguarde ante posibles ataques en las próximas horas.