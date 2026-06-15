Papa León XIV expresa apoyo a Filipinas tras terremoto

El papa León XIV manifestó su cercanía a Filipinas tras el terremoto que dejó al menos 55 muertos y cientos de miles de afectados

El papa León XIV expresó este domingo su solidaridad con las comunidades de Filipinas que resultaron afectadas por el fuerte terremoto que sacudió recientemente el sur del país y que ha dejado un saldo de al menos 55 personas fallecidas, de acuerdo con autoridades locales.

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Durante el rezo del ángelus, el líder de la Iglesia católica envió un mensaje de apoyo a las víctimas del desastre, en el que aseguró su cercanía con quienes enfrentan las consecuencias del sismo.

“Aseguro mi cercanía a las poblaciones de Filipinas afectadas hace algunos días por un fuerte terremoto. Ruego por los difuntos y sus familiares, por los heridos y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad”, expresó.

Impacto del terremoto en Mindanao

El movimiento telúrico ocurrió el pasado lunes en la isla de Mindanao, ubicada en el sur del archipiélago filipino.

En esa región, los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda de al menos 38 personas que permanecen desaparecidas entre los escombros.

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La magnitud del desastre ha obligado a desplegar operativos de rescate y atención en distintas localidades afectadas.

De acuerdo con el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo del Gobierno de Filipinas, el terremoto ha impactado a un total de 432 mil 999 personas en 374 localidades de Mindanao, considerada la segunda isla más grande del país.

Las autoridades mantienen las acciones de asistencia para atender a la población damnificada, mientras continúan las evaluaciones de daños en la región.