Fuerte sismo activa alerta de tsunami en Filipinas

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología advirtió que podrían presentarse réplicas fuertes durante las próximas horas

Un sismo de magnitud 7.8 sacudió la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, y activó protocolos de emergencia por el riesgo de tsunami en zonas costeras del archipiélago.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro cerca de la costa de Mindanao y fue registrado a una profundidad superficial, por lo que se percibió con fuerza en varias provincias del sur filipino.

Autoridades piden evacuar zonas costeras

Tras el terremoto, las autoridades filipinas pidieron a los habitantes de comunidades costeras alejarse de la línea de playa y trasladarse hacia zonas altas mientras se evaluaba el posible impacto en el nivel del mar.

La alerta preventiva también generó evacuaciones en edificios públicos, hospitales, centros comerciales y viviendas ubicadas en áreas cercanas al litoral, principalmente en regiones de Mindanao.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió que podrían registrarse olas de hasta tres metros en algunas costas de Filipinas, además de oleaje menor en países cercanos como Indonesia y Malasia.

Evalúan daños en carreteras, puentes y edificios

Equipos de emergencia iniciaron recorridos para revisar posibles afectaciones en puentes, carreteras, aeropuertos, edificios gubernamentales y comunidades rurales donde el sismo pudo sentirse con mayor intensidad.

En varias zonas se reportaron interrupciones temporales en el suministro eléctrico y fallas en telecomunicaciones, mientras las autoridades locales continuaban recopilando información sobre daños estructurales.

Hasta los primeros reportes, no se había confirmado un balance definitivo de víctimas ni afectaciones mayores, aunque las revisiones continuaban en comunidades costeras y áreas vulnerables a deslaves.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología advirtió que podrían presentarse réplicas fuertes durante las próximas horas, por lo que recomendó a la población mantenerse fuera de edificios dañados y seguir las indicaciones de protección civil.

El sismo fue percibido en distintas zonas de Mindanao e incluso en partes de las islas Visayas, lo que provocó que cientos de personas salieran de inmuebles y permanecieran en espacios abiertos por precaución.

Filipinas, una zona de alta actividad sísmica

Filipinas se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

La interacción de placas tectónicas en esa zona provoca que el país registre terremotos con frecuencia, algunos de ellos de gran magnitud y con capacidad de generar tsunamis, deslaves y daños en infraestructura.

Mientras continúa la evaluación de daños, las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento del mar y el posible impacto de nuevas réplicas en las provincias afectadas.