Ola de frío en EUA provoca cancelación de vuelos y eventos

Una ola de frío que afecta a gran parte de Estados Unidos ha obligado a cancelar cientos de vuelos y algunos eventos deportivos, como el partido Buffalo Bills-Pittsburgh Steelers de la ronda de 'wild card' de la NFL, que se iba a disputar este domingo al mediodía en Búfalo (Nueva York), pero fue aplazado al lunes.

Según la plataforma FlightAware, que monitoriza el tráfico aéreo, más de 750 vuelos habían sido cancelados este domingo en todo el país. Otros 1,200 sufrían retrasos.

El sábado hubo más de 1,100 vuelos cancelados, y más de 2,000 el viernes. Entre los aeropuertos más afectados estaban el de O'Hare, en Chicago (Illinois), y el de Metropolitan Wayne County, en Detroit (Míchigan).

En Chicago, de hecho, se registró la primera muerte por frío del año, en el suburbio de Schiller Park. Fue un hombre de 60 años que murió el jueves, según recoge el periódico Chicago Sun-Times.

También se ha visto afectada la red eléctrica, como puede verse en la página web PowerOutage.us. En Oregón, en el noroeste de Estados Unidos, unas 158,000 personas se encontraban sin electricidad, después de una tormenta invernal que ha dejado al menos un muerto por hipotermia.

BLIZZARD FALLS… i was able to make it over to Multnomah Falls this morning as a blizzard hit the Columbia River Gorge with high winds, blowing and drifting snow, and frigid temps. Lots of ice and snow with the outlet creek almost frozen over. Wow! #LiveOnK2 #Portland pic.twitter.com/cW74mBuxGZ