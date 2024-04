No era acidez estomacal; madre padece cáncer terminal

Una madre enferma de cáncer a la que le quedan seis meses de vida ha contado de manera desgarradora sus temores de que su hija la olvide.

A Sophie Louise Wright, de 34 años, de Torquay, Devon, la diagnosticaron con acidez estomacal o una úlcera de estómago.

Sin embargo, su mundo dio un vuelco cuando los médicos descubrieron que en realidad tenía cáncer de intestino terminal .

La señora Wright, cuya hija tiene tres años, dijo: "Cuando mencionan a mi hija o pienso en el tiempo que me queda con ella, no puedo contener mis emociones.

'Mi mayor temor es no estar presente para verla crecer y que me olvide'

Y añadió: "Viviría felizmente con un cáncer que destruiría mi vida para siempre si eso significara poder estar con ella".

la mujer, que trabaja como secretaria médica, se había sometido previamente a una cirugía para extirpar pólipos (pequeños crecimientos en el revestimiento del intestino grueso).

Una biopsia tomada en el momento de su extracción resultó negativa ese verano, pero la Sra. Wright tuvo el presentimiento de que algo andaba mal.

Ella dijo: 'Pensé que tal vez los pólipos se habían extendido por todo mi cuerpo, pero no pensé que fuera cáncer.

'Poco a poco me enfermé más, me cansé más, perdí peso y la vida me resultó más difícil.

'Tuve que cancelar todos los planes con amigos y familiares porque no podía comer y me quedé en casa.

'También hizo que mi relación con mi hija y mi prometido fuera más difícil, ya que me di por vencida.

La Sra. Wright señaló que le dieron pastillas contra las náuseas y le dijeron que probablemente se debía a una acidez estomacal o una úlcera de estómago, hasta que se sometió a una serie de análisis de sangre, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, así como a una biopsia de hígado.

Luego, en octubre, le diagnosticaron cáncer de intestino, que desde entonces se ha extendido al hígado y la columna.

Sin tratamiento, los médicos estiman que sólo le quedan seis meses.

Actualmente, la señora Wright recibe quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia.

Afirma que no hay nada más disponible para ella en el Reino Unido.

Ha descubierto otro tratamiento en Alemania que tiene como objetivo reducir los tumores mediante la administración de quimioterapia directamente en el hígado, en lugar de en todo el cuerpo, hasta que desaparezcan por completo.

Pero tiene un costo de £ 3,300 (69,721.98 pesos mexicanos) por toma, y ​​se necesitan aproximadamente 10 sesiones para lograr estos resultados.

Wright y su prometido Lewis, de 35 años, están recaudando fondos para este tratamiento.

Los síntomas del cáncer de intestino incluyen:

-Cambios en las heces, como más blanda, diarrea o estreñimiento que no es habitual.

-Necesidad de defecar con más o menos frecuencia de lo habitual

-Sangre en las heces, que puede verse roja o negra.

-Sangrar del trasero

-A menudo sientes que necesitas defecar, incluso si acabas de ir al baño.

-Dolor de estómago

-Un bulto en el vientre.

-Hinchazón

-Bajar de peso sin intentarlo

-Sentirse muy cansado sin motivo

Comentarios