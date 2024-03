Niños salvan a más de 100 víctimas en ataque en Moscú

En medio de la tragedia y el horror desatados por el reciente ataque terrorista en el recinto musical Crocus City Hall en Moscú, dos adolescentes emergen como héroes, Islam Khalilov y Artyom Donskoy, de 15 y 14 años respectivamente, han sido elogiados por su valentía y acción decisiva durante el caos.

Según informes de la BBC, estos jóvenes, que trabajaban como guardabolsas en el lugar, desempeñaron un papel fundamental en la evacuación de más de 100 personas, guiándolas hacia las salidas y evitando posibles congestiones que podrían haber resultado en más pérdidas de vidas.

El asalto perpetrado por cuatro hombres armados el 22 de marzo pasado resultó en la lamentable pérdida de al menos 137 vidas, según han confirmado las autoridades rusas.

El comisionado de derechos de los niños de Rusia reconoció el heroísmo de Islam y Artyom, otorgándoles medallas en una ceremonia especial que destacó su valentía y determinación para ayudar a otros en momentos de peligro.

🎖 Teenagers Islam Khalilov and Artem Donskoy were awarded for saving people in Crocus City Hall during the terrorist attack. The teens led hundreds of frightened people out of the burning building and saved their lives. The awards were presented by children's ombudsman Maria… pic.twitter.com/1XeVsmkNLM