Niña de 8 años hace carta a papás con canción de Bad Bunny

La pequeña Eva de tan solo ocho años de edad se inspiró en la letra de una canción de Bad Bunny para escribirle una carta a sus papás y decirles cuánto los ama

Por: Patricia Agüero

Noviembre 26, 2022, 12:07

Los artistas como actores, cantantes y ahora con las redes sociales, youtubers e influencer tienen un gran impacto en las personas que los siguen, desde adultos, jóvenes y hasta en lo más pequeños del hogar.



En múltiples ocasiones se ha dado a conocer que los menores conocen de la música del cantante puertorriqueño conocido como Bad Bunny, que no solo la bailan, sino que también han sido captados cantando sus canciones.



Sin embargo, algunos padres de familia han advertido a otros que la música del 'Conejo Malo', como también es llamado, no es para menores de edad debido al contenido explícito de sus letras que hacen referencia a la sexualidad y las drogas, entre otras.



Reimon Peñaloza originario de Venezuela compartió el emotivo detalle que su hija de 8 años les hizo a él y su esposa: una carta usando la letra de una canción de Bad Bunny para decirles lo importante que son para ella.

La niña se inspiró en la canción 'Efecto' para decirle a sus papás lo importante que son para ella y este fue el resultado:



'Hoy voy a cantar una canción para mi mamá y mi papá. Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está jod... y me siento perfecto. Porque estás tú, aquí, moviéndote así, no pare'. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le baje', se puede leer en la carta que la pequeña Eva les escribió a su papá y su mamá en donde también dibujó un corazón.





¿Qué opinan ustedes?, cuestionó Reimon Peñaloza en el video que ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones.



Cabe señalar que el padre de familia asegura que se convirtió en fan de la música de Bad Bunny gracias a su hija Eva.



Bad Bunny se presentará el miércoles 07 de diciembre en el estadio de Rayados como parte de su gira 'World's Hottest Tour'.