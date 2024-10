Mujer regresa a novio indocumentado a México por ¡infiel!

Una mujer está causando sensación en TikTok al contar cómo regreso a su novio indocumentado a México después de descubrir que le había sido infiel.

La historia fue contada por una mujer que reside en Estados Unidos y tenía un novio que, asegura, ayudó a llegar al país norteamericano desde México, pero de manera ilegal.

En una ocasión, después de haberse ido juntos de vacaciones, la mujer le pidió el celular para enviarse unas fotografías de dicho viaje y fue en este momento que se dio cuenta de que su novio tenía mensajes de otra mujer.

La mujer estaba enojada, pero en ese momento no le reclamó, se fue a llorar al baño y de lo único que estaba segura es de que quería vengarse, así que comenzó a idear la mejor manera de hacerlo.

Finalmente, la protagonista llegó a la conclusión de que si ella lo había ayudado a ingresar ilegalmente a Estados Unidos, también ella lo podía regresar a México para que comenzara desde cero.

"Le voy a decir lo que vi, lo voy a correr, pero, pues se va a ir con ella, y yo también era como, ósea, yo te ayude a venir y todo, yo sentía que de todas él va a salir ganando. Y yo me acuerdo de que lo que yo pensé: lo voy a regresar para México", recordó entre risas la mujer.

Convencida de su venganza, la mujer planeó entregar a su novio a las autoridades mexicanas en Nuevo Laredo, y para ello engañó a su novio para viajar a un reconocido parque de atracciones en San Antonio, Texas.

El plan estaba en marcha, se aseguró de que fuera al baño antes de salir, compraron comida para el camino, todo con la intención de que no se detuvieran y su pareja tuviera la oportunidad de checar el GPS y descubrir que no iban a San Antonio, sino a México.

La mujer convenció al hombre de que ella manejaba, mientras él se iba dormido durante el camino.

Durante el camino, la mujer se cuestionó si era correcto lo que estaba haciendo, pero que al acordarse de los mensajes, la rabia le ayudaba a continuar con el plan.

Finalmente, llegaron al segundo control de migración en México en donde les revisaron la camioneta, en este momento, su ahora exnovio se dio cuenta de lo que la mujer iba a hacer y comenzó a reclamarle por qué le hacía esto, a lo que esta le respondió:

"Tú quieres ser un c..., pues sé un c... pero inicia de ceros, pero vente tú y que ella te traiga o que ella te ayude, pero a mí no me vas a utilizar y ahorita te voy a dejar acá (México)", recordó la mujer.

Antes de regresar a Estados Unidos, la mujer le dejó a su expareja la maleta, su celular y le lanzó un dólar.

La mujer confirmó que el hombre sí pudo regresar a Estados Unidos, y que no se arrepiente de lo que hizo.

La historia se viralizó en TikTok en donde ya cuenta con cerca de 12 millones de reproducciones.

Los usuarios reaccionaron 'aplaudiendo' el actuar de la mujer:

¡Amiga a usted se le reza mijaaaaaa!!!!! Una cerveza para esta campeona.

Jajajaja eres la mera mera mente jajaja.

El diablo, llegó, observó, escuchó, admiró y te aplaudió jaja.

Cuando sea grande quiero ser como tú. Te sacaste un 100.

Comentarios