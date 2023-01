Mujer embarazada encuentra cabeza de ratón en su comida

Vaya sorpresa se llevó una mujer de ocho meses de embarazo cuando degustaba tranquilamente de su pasta y encontró una 'bola peluda', era un ¡ratón!

Por: Patricia Agüero

Enero 31, 2023, 11:30

Como todos saben uno de los síntomás más frecuentes de las mujeres embarazadas son los antojos, en algunas ocasiones, algunos llegan a ser muy excéntricos, pero también las naúseas forman parte del proceso de dar vida a un hijo.

Ahora imagínate tener estas dos características, tener antojo de una pasta para comer y que al mismo tiempo cuando la degustas descubres entre la comida una ¡cabeza de ratón!

No es broma, esto le pasó a una mujer de origen latinoamerica residente en Estados Unidos y con ocho meses de embarazo.

A través de un video la mujer relató la amarga experiencia que vivió cuando comía unos ravioles de espinaca y queso.

La futura madre explicó que acudió a un supermercado a comprar la pasta en un supermercado de Miami, Florida, cuando la estaba comiendo encontró la cabeza de un ratón dentro del ravioli.

La mujer guardó la parte del cuerpo del roedor en una servilleta y posteriormente contactó a un abogado para que esta situación no volviera a pasar.

Tras la viralización del caso, la mujer se presentó en un programa de televisión estadounidense para platicar su experiencia a detalle.

'Consumí la mitad de un ravioli, la otra parte la dejé en el plato y fue allí cuando vi algo extraño, era como una bola peluda. Los miembros de mi familia me decían: 'eso tiene que ser espinaca’. Cuando lo saco y lo coloco en una servilleta, y lo posiciono, y digo, 'no, esto tiene que ser algo más'. Y me doy cuenta que tiene bigotes y demás, no quiero recordarlo. Era la cabeza de un roedor, sin duda alguna, lo coloqué en la servilleta y cerré el paquete', recordó la mujer en entrevista.

Agregó que regresó al supermercado en donde había comprado la pasta y después de llenar unos formularios le regresaron su dinero.