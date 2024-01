 A un club tan grande es difícil decirle que no: 'Corcho'

"A un club tan grande y tan importante es difícil decirle que no, y que me salga algo así que compite en todo y que quiere ser campeón, era un desafío muy grande y no veía cosa mejor que esta".

En tales términos se expresó 'Corcho' Rodríguez, nuevo jugador del Monterrey. al ser presentado ante los medios de comunicación en el Gigante de Acero.

Además, dejó en claro que sabe ser líder, "sí, sí me sale a veces natural (Ser líder), pero por lo que estoy sintiendo en el equipo, la cabeza que es Fernando es muy líder, muy positivo, y después hay jugadores con ese carácter y le va a hacer bien a todo el equipo".

Con respecto a lo primero que le dijeron sobre el club, comentó que, "lo primero que me dijeron es que hay que venir a intentar salir campeones, es lo que pelea el club, es un club grande y esas es la idea, hoy entrené con el plantel por primera vez y en la actitud se nota que quieren conseguir algo".

Por último, habló sobre la idea de juego de 'Tano' Ortiz, "la idea de juego de Fernando es atacar y ser protagonista contra quien juegue y en la cancha que juegue, es como me gusta jugar, ser protagonista".

'Tato' le dio la bienvenida con claro mensaje

Previo a las palabras de Rodríguez, 'Tato' Noriega le dio la bienvenida haciéndole ver la importancia de vestir la camisa albiazul.

"Bienvenido 'Corcho' estamos muy ilusionados de tu llegada, el empuje de nuestra afición que es la mejor de México va a ser un caso de éxito, te invito a que demuestres esa personalidad que has mostrado en tu carrera".

