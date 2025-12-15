Muere menor tras tiroteo en Australia; van 16 muertos

Un ataque terrorista durante una celebración de Janucá en la playa de Bondi, en Sídney, dejó 16 personas muertas, incluida una niña de 10 años y 40 heridos

Un ataque armado en la playa de Bondi, de Australia, cobró la vida de al menos 16 personas, entre ellas una menor de apenas 10 años, y dejó a 40 más heridas, cuatro de ellas menores de edad.

Ataque durante celebración judía

El tiroteo ocurrió alrededor de las 18:40 horas locales, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra una multitud reunida en el parque Archer, cercano a la playa, donde se llevaba a cabo una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá.

En el lugar se encontraban cerca de mil personas.

Elementos policiales respondieron de inmediato, lo que derivó en un intercambio de disparos. Dos agentes resultaron heridos.

Uno de los atacantes, un hombre de 50 años, murió tras ser abatido por la policía, mientras que el segundo, de 24 años, fue trasladado a un hospital bajo custodia y en estado crítico.

Víctimas de entre 10 y 87 años

Catorce personas fallecieron en el sitio del ataque y otras dos murieron posteriormente en hospitales, incluida la niña de 10 años.

Las autoridades informaron que las víctimas tenían edades que oscilan entre los 10 y los 87 años. Cinco heridos permanecen en estado crítico.

La escena continúa bajo resguardo policial, con la intervención del Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo.

Además, tres armas de fuego fueron aseguradas para análisis forense, mientras las autoridades solicitaron apoyo ciudadano para avanzar en la investigación.

Condena oficial y mensaje del Gobierno

Cabe señalar que el comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el hecho fue declarado formalmente como terrorismo.

Por su parte, el primer ministro Anthony Albanese calificó el ataque como un acto de “terrorismo y antisemitismo” y aseguró que el Gobierno utilizará todos los recursos para proteger a la comunidad judía.