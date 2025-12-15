Deja 12 muertos ataque armado en playa de Australia

Un ataque armado en Bondi Beach, Sídney, dejó 12 muertos y 29 heridos durante una celebración judía de Janucá. Autoridades lo calificaron como terrorismo

Un tiroteo masivo ocurrido la tarde del domingo en Bondi Beach, una de las playas más concurridas de Australia, dejó al menos 12 personas muertas y 29 heridas, confirmó el gobierno de Nueva Gales del Sur.

El ataque fue calificado oficialmente como un acto terrorista y, de acuerdo con las autoridades, estuvo dirigido contra la comunidad judía.

Police are responding to a developing incident at Bondi Beach and are urging the public to avoid the area.



Anyone at the scene should take shelter.



Police are on scene and more information will be provided when it comes to hand. pic.twitter.com/0oNDxplNzx — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Ataque durante celebración de Janucá

Los hechos se registraron alrededor de las 18:47 horas locales en el parque Archer, a un costado de la playa, donde cerca de mil personas participaban en actividades por el inicio de la festividad judía de Janucá.

Testigos relataron escenas de pánico, con personas corriendo para resguardarse tras escucharse los disparos.

Dos atacantes neutralizados

La Policía de Nueva Gales del Sur informó que dos presuntos agresores estuvieron involucrados. Uno fue abatido en el lugar y el segundo permanece bajo custodia en estado grave.

El jefe policial Mal Lanyon señaló que el incidente fue declarado formalmente como terrorismo horas después, al activarse protocolos especiales de seguridad.

Videos y actos de heroísmo

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a los atacantes disparando desde un punto elevado, aparentemente con rifles de alto poder.

En uno de los videos se observa a un civil enfrentando a uno de los tiradores y logrando desarmarlo, acción que fue reconocida por las autoridades como clave para evitar más víctimas.

🔴 #URGENTE | MASACRE EN AUSTRALIA



Una persona se abalanzó sobre el tirador de Bondi Beach y logró desarmarlo. pic.twitter.com/22tiCQQ9Vp — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) December 14, 2025

Reacción de autoridades locales y federales

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó el hecho como “un acto cobarde y aterrador” y aseguró que el objetivo fue la comunidad judía.

A nivel federal, el primer ministro Anthony Albanese habló de “terrorismo y antisemitismo” y afirmó que se usarán todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad.

Investigación en curso y hallazgos

La policía confirmó el hallazgo de artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado a uno de los agresores.

Además, la investigación sigue abierta y no se descarta la participación de un tercer implicado.

Por otra parte, el nivel nacional de alerta terrorista se mantiene en “probable”.