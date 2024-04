Muere menor en California durante persecución policial

En un trágico suceso registrado el 27 de septiembre de 2022, Savannah Graziano, una adolescente de 15 años, fue víctima fatal de disparos policiales mientras intentaba escapar tras ser secuestrada por su propio padre, Anthony John Graziano, de 45 años.

Medios locales mencionaron que este lamentable incidente ocurrió en la autopista 15 en Hesperia, California, poco después de que Graziano asesinara a su esposa, Tracy Martinez, y secuestrara a Savannah.

Las circunstancias que rodearon la muerte de la joven de 15 años, documentadas en video y recientemente divulgadas tras solicitudes basadas en la Ley de Registros Públicos de California, han desatado fuertes críticas y cuestionamientos respecto a los procedimientos policiales.

Se presume que Anthony Graziano, protagonizó una extensa persecución policial, disparando reiteradamente contra los oficiales y otros vehículos desde su camioneta.

En el desenlace fatal, cuando la camioneta quedó inmovilizada fuera de la carretera, Savannah, vestida con equipo táctico pero sin armas, intentó acercarse a los oficiales siguiendo sus instrucciones. Sin embargo, fue trágicamente alcanzada por disparos de los agentes, quienes desde su posición solo vieron a una figura emergiendo del vehículo y acercándose.

Police shoot unarmed 15 year old Savannah Graziano to death after she was the victim of a kidnapping. An officer can be heard yelling "stop shooting her" pic.twitter.com/H3mksziuBL