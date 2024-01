Modelo de OnlyFans acaba con el matrimonio de su mejor amiga

Una modelo de Onlyfans reveló que accidentalmente tuvo una 'aventura' con el esposo de su mejor amiga que la contactó por la plataforma.

Honey Brooks, creadora de contenido para adultos reveló que un día despertó y descubrió que había "roto el matrimonio de su mejor amiga".

En el video publicado en su Instagram , explica que encontró toneladas de mensajes en su teléfono, todos relacionados con un 'suscriptor' que tenía en su página de Onlyfans hace como seis meses'.

Brooks contó que cuando las personas se suscriben a las páginas de OnlyFans no hay forma de saber quiénes son.

"No tengo ni idea. Pueden registrarse con un nombre falso, pueden usar el nombre que quieran, no vemos ninguna información sobre ellos, solo su imagen para mostrar, lo cual muchos suscriptores no muestran.

"No podemos ver direcciones de correo electrónico ni nada parecido, por lo que es muy privado cuando las personas se unen al sitio web".

Pero, ¿qué hizo este suscriptor cuando se unió a la página de Brooks?

Bueno, la modelo dice que compró "todo" su contenido dentro de "la primera semana".

Después de leer todo su contenido, el usuario pidió una "experiencia más personalizada" y Brooks sugirió su " experiencia de novia" , que luego el usuario compró durante "tres meses seguidos".

"Normalmente nadie se pasa del mes", añade el creador de contenidos.

Como resultado de que el usuario compró el paquete, Brooks pasó "mucho tiempo íntimo" con él, y la pareja hablaba "todos los días".

Lo cual fue excelente para la billetera de Brooks, pero no tan bueno para una relación en particular cuando descubrió quién era el usuario.

El usuario repentinamente "desapareció de la faz de la tierra" y Brooks pensó que era "extraño".

La modelo reveló que el usuario dejó de enviarle mensajes porque su esposa "se enteró" qué hablaba con una de sus "mejores amigas".

"Honestamente, amo mi trabajo, pero a veces las cosas se vuelven muy raras".

La creadora de contenido se pregunta si ahora simplemente "sin saberlo ha tenido una aventura con el marido de una de sus mejores amiga".

Desafortunadamente, en un video de seguimiento, Honey dijo que el esposo de su amiga la convenció de que su amiga sabía quién era él todo el tiempo y quería estar con él.

Y de esta forma su amiga ahora la ha "bloqueado en todo".

